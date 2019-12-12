Головна Новини
13 грудня • оновлено в 02:24
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ми зовсім інші люди!" Зеленський відповів Путіну на погрози масовими вбивствами

1.4т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський відреагував на порівняння главою РФ Володимиром Путіним Донбасу і Сребрениці.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 12 грудня, Зеленський підкреслив, що після закриття кордону з Росією в Україні "не буде ніякої різанини".

"Ми пояснили Путіну, що ми інші люди, зовсім інші. Вільні і демократичні. І розуміємо, що на Донбасі живуть українці. І з повагою ставимося до громадян України. Для нас найважливіше – людське життя", – заявив президент.

Новини
Кінець епохи бідності: Зеленський дав гучну обіцянку по пенсіях

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

колаж

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський має намір "тиснути на Росію" в питанні виконання Мінських угод щодо "особливого статусу" для Донбасу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
5
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
"...что после закрытия границы с Россией в Украине "не будет никакой резни".....Обещай сейчас все что угодно, а вешать будем потом(с)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги