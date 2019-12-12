"Ми зовсім інші люди!" Зеленський відповів Путіну на погрози масовими вбивствами

Президент України Володимир Зеленський відреагував на порівняння главою РФ Володимиром Путіним Донбасу і Сребрениці.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 12 грудня, Зеленський підкреслив, що після закриття кордону з Росією в Україні "не буде ніякої різанини".

"Ми пояснили Путіну, що ми інші люди, зовсім інші. Вільні і демократичні. І розуміємо, що на Донбасі живуть українці. І з повагою ставимося до громадян України. Для нас найважливіше – людське життя", – заявив президент.

Зеленський і Путін колаж

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський має намір "тиснути на Росію" в питанні виконання Мінських угод щодо "особливого статусу" для Донбасу.

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