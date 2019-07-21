"Ми знайдемо порозуміння": Зеленський зробив зізнання про розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на конструктивний діалог і взаєморозуміння з лідером Росії Володимиром Путіним.

Так, глава України під час брифінгу в штабі партії "Слуга народу" після оголошення результатів екзит-полів позитивно оцінив телефонну розмова, яка відбулася за його ініціативою.

"Думаю, що ми знайдемо порозуміння, бо мені це здалося протягом цього дзвінка", – пояснив президент.

Зеленський і Путін

Він також запевнив, що буде боротися за звільнення полонених українських моряків, про яке йшла мова в бесіді з Путіним.

"Я впевнений, що ми найближчим часом вирішимо це питання. Я дуже цього хочу. Ми дуже багато над цим працюємо. Це питання пріоритетне для нас", – зазначив Зеленський, не уточнюючи при цьому конкретних термінів.

Володимир Зеленський у штабі "Слуги народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ході брифінгу президент натякнув на дострокові місцеві вибори, а також пообіцяв закінчити війну і розібратися з корупціонерами.

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