"Ми здатні чинити опір": Порошенко пояснив роль церкви в перемозі України

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вирушив до Риму на Архієрейську літургію з нагоди 50-річчя освячення Святої Софії.

Він опублікував відповідне відео на своїй сторінці в Facebook, розповівши про важливість цієї події (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Церква відіграє важливу роль для перемоги України. І справа не тільки в духовності. Це також – відбиття агресії русского міра, оскільки українська церква спирається на українське коріння, розвиває українську традицію і посилює нашу здатність опиратись ворожим впливам і пропаганді", – підписав він під відео.

Порошенко вирушив до Риму Кадр з відео

За словами Порошенка, це також і церковна дипломатія, яка допомагає союзникам краще зрозуміти Україну і розвінчати брехню, яку несе Росія.

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"Тому сьогодні я разом з українськими вірянами УГКЦ тут, у Римі, на Архієрейській літургії з нагоди 50-ліття освячення Святої Софії у Римі", – додав він.

Перед журналістами Порошенко також підкреслив, що Свята Софія в Римі є символом вільної України та її майбутнього.

Як повідомлялось OBOZREVATEL, 29 серпня Порошенко виступив з першою заявою в якості парламентарія у Верховній Раді дев'ятого скликання.

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