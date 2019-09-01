Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Ми здатні чинити опір": Порошенко пояснив роль церкви в перемозі України

3.4т Читати матеріал російською

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вирушив до Риму на Архієрейську літургію з нагоди 50-річчя освячення Святої Софії.

Він опублікував відповідне відео на своїй сторінці в Facebook, розповівши про важливість цієї події (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Церква відіграє важливу роль для перемоги України. І справа не тільки в духовності. Це також – відбиття агресії русского міра, оскільки українська церква спирається на українське коріння, розвиває українську традицію і посилює нашу здатність опиратись ворожим впливам і пропаганді", – підписав він під відео.

Порошенко вирушив до Риму

Порошенко вирушив до Риму

Кадр з відео

За словами Порошенка, це також і церковна дипломатія, яка допомагає союзникам краще зрозуміти Україну і розвінчати брехню, яку несе Росія.

Новини
Церква Греції остаточно визнала автокефалію ПЦУ

"Тому сьогодні я разом з українськими вірянами УГКЦ тут, у Римі, на Архієрейській літургії з нагоди 50-ліття освячення Святої Софії у Римі", – додав він.

Перед журналістами Порошенко також підкреслив, що Свята Софія в Римі є символом вільної України та її майбутнього.

Як повідомлялось OBOZREVATEL, 29 серпня Порошенко виступив з першою заявою в якості парламентарія у Верховній Раді дев'ятого скликання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Петро Порошенко
Місце
Італія Рим
Теги
церква Православна церква України Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
12
12
Смішно
11
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ш. Олег
Ш. Олег
Що воно верзе? :) Какая именно церковь способствовала победе Украины? Католическая? Православная? ПЦУ? Так ей ещё и года нет от роду. УПЦ? Какого патриархата тогда? Московского? Так это зрада, а не перемога. Киевского? Так его никогда не признавал православный мир, включая Варфоломея. И в чём, собственно заключается эта самая победа?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Ш. Олег, Ш.ибздик, вырости, а потом спрашивай)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ferat Bey
Ferat Bey
Так то оно так. Но украинская церковь не решает главной проблемы. Проблемы активной деятельности РПЦ на территории Украины. Русские попы с Украины не ушли и уходить не собираются, а наоборот они будут ещё яростней вести борьбу за "русский мир" в Украине, борьбу против украинской нации и против украинской Украины. Как вы собираетесь решать эту проблему? Тут нужна борьба ПРОТИВ. А не за. Или вы считаете, что можно обойти острые углы и что создание украинской поместной церкви гарантирует в будущем поражение РПЦ само собой? Такого не будет. Русские попы НИКОГДА сами из Украины не уйдут, а Кремль их будет поддерживать всеми способами чтобы вернуть Киев в "русский мир".
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
семенов Александр
семенов Александр
Ему еще выезд за рубеж,не запретили ? Странно
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...