"Ми зацікавлені": у Путіна зробили заяву щодо Донбасу

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що РФ нібито зацікавлена у виконанні домовленостей щодо окупованого Донбасу.

Про це він сказав журналістам у понеділок, 7 жовтня, написало видання "Інтерфакс".

"Москва разом із Берліном і Парижем є гарантом мінського плану дій, і, як і всі країни, ми зацікавлені в тому, щоб всі заходи, які були заплановані в свій час, покладені на папір, під якими стоять підписи чотирьох (представників України, Росії, Німеччини та Франції. – Ред.), виконувалися", – зазначив Пєсков.

У Путіна зробили заяву щодо Донбасу

Також він відповів на запитання, чи може Кремль гарантувати, що терористи на Донбасі будуть відведені від лінії зіткнення в районі населених пунктів Петрівське та Золоте.

Пєсков сказав, що Росія нібито безпосередньо не причетна до конфлікту.

"Кремль, безумовно, має певний вплив на "республіки" Донбасу, але "республіки" Донбасу в цьому випадку – це самостійні суб'єкти врегулювання конфлікту. Кремль не є стороною цього конфлікту", – додав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на заяви з боку РФ, відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відклали, оскільки були порушення перемир'я.

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