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/Політика

"Ми заперечуємо!" У Росії вибухнули істерикою через позов України в Гаазі

6.2тЧитати матеріал російською

Росія заперечує наявність міждержавного спору з Україною щодо застосування і тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це йдеться в офіційній заяві Департаменту інформації і друку Міністерства закордонних справ РФ, де уточнюється, що 3-7 червня в Міжнародному суді ООН в Гаазі відбудуться усні слухання.

"У ході слухань сторони представлять аргументи щодо наявності у Суду юрисдикції для розгляду міждержавної судової справи. Ми заперечуємо наявність спору між двома країнами за згаданими конвенцій в принципі і маємо намір обгрунтувати той факт, що Україна недобросовісно намагається задіяти механізми вирішення спорів для досягнення політичних цілей", – идеться в повідомленні.

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У МЗС РФ стверджують, що звинувачення Києва нібито не мають відношення до жодної з конвенцій. Російські представники збираються привести "інші юрисдикційні заперечення". Зокрема, у відомстві заявили, ніби Україна не готова виконати обов'язкові процесуальні умови, які мають бути дотримані до звернення в Міжнародний суд ООН.

Ілюстрація. Міжнародний суд ООН

Ілюстрація. Міжнародний суд ООН

justicehub.org

"Україна не намагалася сумлінно вирішити розбіжності з Росією шляхом переговорів або арбітражу. Вона також проігнорувала необхідність попереднього звернення до Комітету з ліквідації расової дискримінації, який було створено відповідно до Конвенції 1965 року для вирішення міждержавних суперечок", – поскаржилися в департаменті.

Росію на слуханнях представлятиме посол з особливих доручень МЗС Дмитро Лобач і уповноважений з прав людини Георгій Лук'янцев.

Дмитро Лобач

Дмитро Лобач

mid.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 квітня 2018 року Міжнародний суд ООН оголосив кілька рішень у справі за позовом України проти Росії.

  • Суд визнав за собою юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи.

  • Україна не надала достатньо доказів фінансування Росією тероризму. Суд ООН погодився на введення заходів за позовом в частині захисту національних меншин в Криму.

  • Обидві країни зобов'язали повністю виконувати всі положення досягнутих в Мінську домовленостей.

  • У січні 2019 року Україна передала до Гааги зауваження і позицію у відповідь на заперечення Росії про відсутність у Суду ООН юрисдикції розглядати міждержавний спір.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуВійна на Донбасі
Місце
Росія
Теги
Міжнародний кримінальний суд в ГаазіМіжнародний суд ООН
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Бедные животные...что бы они не делали...везде облом))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе...Украина не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия". И всё это в одном документе! Вобщем, во-первых, не брали, а во-вторых, на место положили😁👍
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Пигин Макс
Пигин Макс
Эх, опять Обоз обманул!!! Так хотел посмотреть на "разразившуюся истерику", но видимо не судьба...
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