"Ми заперечуємо!" У Росії вибухнули істерикою через позов України в Гаазі

Росія заперечує наявність міждержавного спору з Україною щодо застосування і тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це йдеться в офіційній заяві Департаменту інформації і друку Міністерства закордонних справ РФ, де уточнюється, що 3-7 червня в Міжнародному суді ООН в Гаазі відбудуться усні слухання.

"У ході слухань сторони представлять аргументи щодо наявності у Суду юрисдикції для розгляду міждержавної судової справи. Ми заперечуємо наявність спору між двома країнами за згаданими конвенцій в принципі і маємо намір обгрунтувати той факт, що Україна недобросовісно намагається задіяти механізми вирішення спорів для досягнення політичних цілей", – идеться в повідомленні.

У МЗС РФ стверджують, що звинувачення Києва нібито не мають відношення до жодної з конвенцій. Російські представники збираються привести "інші юрисдикційні заперечення". Зокрема, у відомстві заявили, ніби Україна не готова виконати обов'язкові процесуальні умови, які мають бути дотримані до звернення в Міжнародний суд ООН.

Ілюстрація. Міжнародний суд ООН justicehub.org

"Україна не намагалася сумлінно вирішити розбіжності з Росією шляхом переговорів або арбітражу. Вона також проігнорувала необхідність попереднього звернення до Комітету з ліквідації расової дискримінації, який було створено відповідно до Конвенції 1965 року для вирішення міждержавних суперечок", – поскаржилися в департаменті.

Росію на слуханнях представлятиме посол з особливих доручень МЗС Дмитро Лобач і уповноважений з прав людини Георгій Лук'янцев.

Дмитро Лобач mid.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 квітня 2018 року Міжнародний суд ООН оголосив кілька рішень у справі за позовом України проти Росії.

Суд визнав за собою юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи.

Україна не надала достатньо доказів фінансування Росією тероризму. Суд ООН погодився на введення заходів за позовом в частині захисту національних меншин в Криму.

Обидві країни зобов'язали повністю виконувати всі положення досягнутих в Мінську домовленостей.

У січні 2019 року Україна передала до Гааги зауваження і позицію у відповідь на заперечення Росії про відсутність у Суду ООН юрисдикції розглядати міждержавний спір.

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