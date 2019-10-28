"Ми залежимо від вас": Зеленський поставив НАБУ завдання по "посадках"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з НАБУ і висловив повну підтримку антикорупційним органам в боротьбі з корупцією.

"На вас дуже багато тиснули. Ми на вас не впливатимемо, але якщо хтось тисне, ви нам кажіть і тиснутимемо на них. Якщо виникатимуть проблеми, звертайтеся. При нас у вас розв’язані руки", - цитує Зеленського пресслужба.

Президент підкреслив, що українці очікують "посадок" тих, хто порушив закон.

"Ми дуже хочемо, щоб всі топ-корупціонери дійсно відповідали перед законом, отримали заслужені вироки. Тому що нам суспільство вже ніколи не пробачить відсутності покарання", - сказав він.

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При цьому глава Офісу президента Андрій Богдан підкреслив, що антикорупційні органи повинні "виправдати запит суспільства на справедливість" в короткі терміни.

"Це взаємна відповідальність. Ми в наших подальших діях залежимо від вас, а ви - від нашої підтримки", - сказав він.

Зеленський зажадав посадок пресслужба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє НАБУ і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ.

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