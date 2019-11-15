"Ми за цивілізований ринок": у Порошенка анонсували кардинальні правки до закону про землю

Фракція "Європейська солідарність" підтримує введення цивілізованого ринку землі в Україні. Але той документ, який був проголосований у першому читанні 13 листопада, не має нічого спільного із законом про ринок землі.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, повідомляється на сайті політсили.

"Європейська солідарність" була, є і буде за цивілізований ринок землі. Але ми завжди читаємо те, що голосується. І те, що проголосували, законом про ринок землі назвати не можна. Саме тому до другого читання ми будемо дуже ретельно готувати серйозні поправки. Для того, щоб виправити фундаментальні недоліки в цьому законі", – сказав парламентарій.

"Перше – це концентрація землі в одних руках. 200 тисяч гектарів – в одні руки! Наприклад, Яворівський район Львівської області – площа 155 тис. гектарів. Решетилівський район Полтавської області – 100 тис. гектарів. Овідіопольський район Одеської області – 80 тис. гектарів. А ви пропонуєте 200 тис. гектарів в одні руки. Тобто закон не для українців, а для олігархів", – вважає Герасимов.

Артур Герасимов

"Друге питання. Чому не встановлена мінімальна ціна? Наша вимога, щоб мінімальна ціна була не менше 50-75 тисяч гривень за гектар в залежності від типу землі", – додав він.

"І третій момент. Ретельна перевірка засобів, за які купується земля. Адже запобіжників, що це куплять росіяни, поки немає", – застеріг нардеп.

Герасимов зазначив, що "Європейська солідарність" озвучувала свої пропозиції ще до першого читання, однак монобільшість їх не врахувала.

"На одному з перших засідань профільного комітету було сказано, що перед тим як буде ухвалюватися цей закон, буде його широке обговорення і пройдуть парламентські слухання. Тепер ці парламентські слухання будуть після ухвалення закону. Треба було спочатку провести ці слухання, і тільки після того виходити на голосування", – підсумував парламентарій.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!