"Ми за тебе!" У мережу потрапило листування "слуги народу" з Гончаруком

У мережі з'явилося фото листування глави Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової з абонентом, підписаним як прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

У листуванні Третьякова висловлює Гончаруку підтримку в зв'язку з його можливою відставкою з посади прем'єр-міністра України. Фото виклало видання Цензор.НЕТ.

У мережу потрапило листування "слуги народу" Галини Третьякової з Олексієм Гончаруком

- Дякую, Галечка)) Звичайно не буду. Важлива позиція фракції

- Ми ЗА тебе!

- У тебе я не сумніваюся)) Питання хто МИ))

- 70-80%. Працюємо далі. Життя покаже

- Дякую, Галечка

У мережу потрапило листування "слуги народу" Галини Третьякової з Олексієм Гончаруком Цензор.НЕТ

Відзначимо, що раніше народні депутати монобільшості вже попадалися на обговоренні можливої відставки Гончарука. Так, нардеп Анатолій Драбівський обговорював з колегою заяву прем'єра, повідомивши: "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує".

Як писав OBOZREVATEL, Гончарук після заяви про відставку все ж прийшов в Раду, однак виглядав досить веселим і усміхненим.

За словами Гончарука, рішення про звільнення – політичне. "Я звернувся до президента, передав заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до Конституції і написана на ім'я голови ВР. Президент може її внести в Раду", – сказав Гончарук.

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