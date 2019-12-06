"Ми з вами однієї крові!" Порошенко зворушливо звернувся до поранених бійців у День ЗСУ

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом з нардепом, бойовим генералом Михайлом Забродським у День Збройних сил України відвідали військовослужбовців, які проходять лікування у Головному військовому клінічному госпіталі.

Також біля Дзвону пам'яті Порошенко разом із депутатами привітав військовослужбовців ЗСУ, наших ветеранів та їхні родини зі святом (щоб подивитися фото і відео, доскролльте докінця).

Як написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook, нашу армію люблять та поважають українці і боїться ворог.

Порошенко відвідав бійців у Головному військовому клінічному госпіталі

"Ми робимо все, щоб був мир. Але мир такий, який призведе до звільнення української землі, а не мир на умовах капітуляції, коли ми тікаємо з нашої землі", – наголосив він.

П’ятий президент поцікавився думкою військових про відведення військ від лінії розмежування. Військові зауважили, що те, що їх змушують полишати займані позиції, знижує бойовий дух, бо вони залишають свою землю, яку обороняли від ворога. Вони розповіли, що у Збройних силах немає тих, хто б підтримував розведення військ.

Порошенко підкреслив: "Ми робимо все можливе для того, щоб сценарій, коли вони збирались відводити війська по всій лінії фронту, не був здійснений. Ми цього не допустимо. Бо для них це все пустий звук, а для нас – це велика кількість крові, поту, нервів, втрачених друзів".

Він наголосив, що сьогодні склалась така ситуація, що самі Збройні Сили потребують захисту від спроб переписати історію; від того, щоб "тилові пацюки" не атакували бойових солдатів, офіцерів і інколи навіть генералів; від п’ятої колони, яка з’явилася всередині нашої держави і говорить, що захищати державу – це не так важливо.

Порошенко висловив переконання, що держава зобов’язана віддавати належне і армії, і кожному військовослужбовцю.

Важливо зробити все для того, щоб розпочатий процес підвищення матеріального забезпечення військовослужбовці продовжився – наголосив Порошенко. Він констатував, що цього року підвищення зарплат і соціальних виплат військовим, на жаль, заморожене і не відбуватиметься.

Порошенко вважає надзвичайно важливим продовження розпочатої програми модернізації військової техніки і озброєння війська. Тим паче, що наразі виконання більш ніж половини оборонного замовлення зупинено. Не можна допустити руйнування нової системи харчування, забезпечення речовим майном, системи забезпечення армії, – застерігає Порошенко.

"Я хочу сказати, що ми з вами – одна команда, яка дуже любить Україну. Команда, яка має не політичні пріоритети, а державницькі. Для того, щоб нам державу захистити… Ми з вами – одної крові", – звернувся Порошенко до військових.

Він поцікавився: як проходить лікування, як забезпечені військові. Військові розповіли, що батальйон "Айдар", який вони представляють, не має пункту постійної дислокації і, виходячи на ротацію із зони проведення Операції Об’єднаних сил, вони опиняються в наметах, не мають елементарних санітарно-побутових умов для відпочинку і відновлення боєздатності.

Кілька військових звернулися із проханнями про допомогу у вирішенні питань щодо виплати компенсацій тимчасово переміщеним особам.

П’ятий президент України запевнив, що всі ці питання триматиме на контролі і зробить все необхідне для їх вирішення.

Порошенко відвідав бійців у Головному військовому клінічному госпіталі

Порошенко відвідав бійців у Головному військовому клінічному госпіталі

Порошенко відвідав бійців у Головному військовому клінічному госпіталі

Порошенко відвідав бійців у Головному військовому клінічному госпіталі

Порошенко відвідав бійців у Головному військовому клінічному госпіталі

Порошенко відвідав бійців у Головному військовому клінічному госпіталі

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