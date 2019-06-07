"Ми все знаємо!" У Зеленського зробили гучну заяву щодо розпуску Ради

Розпуск Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським був виправданим, адже в парламенті не було вже коаліції "Європейська Україна".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив представник президента Конституційному суді Федір Веніславський.

"Президент своїм указом про дострокове припинення повноважень парламенту констатував загальновідомий факт відсутності коаліції. З моменту, коли з коаліції "Європейська Україна" вийшли спочатку фракція Радикальної партії України, потім "Батьківщини", потім "Самопомочі", сумарний кількісний склад народних депутатів, які залишилися в "Блоці Петра Порошенка" і "Народному фронті", не перевищував мінімально необхідну кількість, яка дозволяє говорити про існування коаліції", – пояснив він.

Веніславський зазначив, що якщо підсумувати кількісний склад фракцій БПП і "НФ", то ніяк не виходить 226 депутатів. Він підтвердив, що 5 червня глава адміністрації президента Андрій Богдан звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія, щоб отримати офіційне підтвердження кількості народних депутатів у фракціях БПП і "НФ", яке зазначено на сайті парламенту.

"Ми це знаємо, але хочемо отримати для суду офіційне документальне підтвердження, завірене у належний спосіб керівництвом Верховної Ради, про те, що дійсно в складі БПП є лише 129 народних депутатів, а в складі "НФ" – 80", – додав він.

Володимир Зеленський

Також чиновник повідомив, що Зеленський не зацікавлений у затягуванні розгляду в Конституційному суді указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня.

"Президент не зацікавлений в затягуванні цієї суперечки, тому що виборчий процес уже йде. Звичайно, ми хотіли б, щоб рішення було ухвалено максимально швидко. Ми не налаштовані затягувати розгляд справи. Тому 11 червня, коли почнеться слухання, побачимо динаміку вже в процесі, які будуть заявлені можливі додаткові клопотання. І далі будемо вже орієнтуватися", – акцентував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України розгляне указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту 11 червня 2019 року.

Також в "Опорі" оцінили можливий вердикт КСУ щодо указу президента Зеленського.

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