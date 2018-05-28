"Ми вразливі": п'ять президентів виступили із закликом до України і Польщі

Польща і Україна не повинні ставати заручниками складної історії, а повинні шукати в ній те, що згуртовує, а не роз'єднує.

Про це йдеться у спільному зверненні, яке підписали колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко і екс-президенти Польщі Олександр Кваснєвський та Броніслав Коморовський.

Як наголошується в зверненні, єднання і співпраця між Польщею і Україною в національних інтересах двох народів має важливе значення для майбутнього всього регіону Центрально-Східної Європи і стратегічно важливо для безпеки східного флангу НАТО і ЄС, що стоять перед викликом, яким є російська агресія в Україні.

Президенти двох країн наголосили, що складне минуле має стимулювати нинішні покоління українців і поляків і надалі здійснювати зусилля щодо єднання та співпраці з думкою про краще майбутнє обох народів і держав.

"Ми повинні навчитися поваги до відмінним історичним уязвимостям і шукати в минулому, в першу чергу, те, що об'єднує. Ми повинні шанувати могили жертв колишніх польсько-українських конфліктів", - відзначають президенти.

Вони додають, що складне минуле не можна стерти, але можна зробити з нього висновки з думкою про прийдешні покоління українців і поляків.

"Тому ми закликаємо до захисту процесу примирення між нашими народами. Закликаємо до цього державну владу, а також громадськість обох країн, церкви, які особливо залучені до процесу примирення, місцеві органи влади, неурядові організації, ЗМІ, наукове середовище - всіх прихильників єднання, зближення і дружби між нашими народами", - наголошується в заяві.

Також президенти закликали вести постійний і терпеливий діалог, протидіяти проявам націоналізму та екстремізму, вести освітню діяльність, яка ґрунтується на правді і відповідальних історичних джерелах, до взаємоповаги, посиленому співпраці істориків, вищих навчальних закладів, людей культури і мистецтва, вчителів і всіх, хто формує знання, мислення і чутливість громадян двох країн, особливо людей молодого покоління.

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"Нехай пам'ять про невинні жертви колишніх польсько-українських конфліктів об'єднує наші країни і народи в загальних рефлексіях і спільному прагненні до майбутнього, яке буде грунтуватися на співпраці і дружбі", - резюмують екс-президенти двох країн.

Нагадаємо, раніше Польща озвучила чітку позицію щодо вступу України в НАТО.