Ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, – Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що в зараз у світі ведеться біологічна війна.
Про це він заявив в середу, 26 серпня, в ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Фінляндії в Україні Пайві Лайне, передає пресслужба РНБО.
За словами Данілова, "кібернетична і біологічна загрози стають страшнішими і небезпечнішими навіть за ядерну зброю".
"Сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ", – заявив він.
Секретар РНБО підкреслив важливість об'єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Данілов заявив, що президент України Володимир Зеленський знав про небезпеку епідемії коронавірусу ще в січні 2020 року.