Ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що в зараз у світі ведеться біологічна війна.

Про це він заявив в середу, 26 серпня, в ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Фінляндії в Україні Пайві Лайне, передає пресслужба РНБО.

За словами Данілова, "кібернетична і біологічна загрози стають страшнішими і небезпечнішими навіть за ядерну зброю".

"Сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ", – заявив він.

Секретар РНБО підкреслив важливість об'єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Данілов заявив, що президент України Володимир Зеленський знав про небезпеку епідемії коронавірусу ще в січні 2020 року.

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