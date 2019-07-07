"Ми шкодимо!" Радник Зеленського потрапив в гучний скандал через Крим

Заява радника президента України Данила Гетманцева щодо окупованих територій і повернення води Криму викликало обурення в мережі.

Зокрема, політолог Кирило Сазонов і зовсім назвав його проросійським.

"На сьогоднішній день у нас в партії не сформована позиція з цього питання. Особисто я вважаю, що, відключаючи водопостачання окупованих територій, ми шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це не той метод, який потрібно використовувати для відновлення контролю за нашими територіями", – заявив в ефірі телеканалу ATR Гетманцев.

При цьому колишній представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що Україна може відновити подачу води через Північно-Кримський канал в обмін на деокупацію Північної частини анексованого Криму.

Однак політолог Сазонов зазначив, що дана заява радника Зеленського зроблено в "інтересах Кремля" і висловлює повну підтримку російської стратегії по Донбасу.

"Я про запуск поїзда Київ-Донецьк та інше. Ще варто звернути увагу на м'яко кажучи дивні призначення по президентській вертикалі. Вибачте, але мені здається, що мова йде про явні поступки нового президента і його команди Москві ... Це скликання ВР точно не пропустить спроби зливу. А ось наступний ... тут можливі варіанти. Але якщо "Слуга народу" отримає одноосібну більшість, яка зміцнить неофіційними (природно) співпрацею з проросійськими партіями - ми ризикуємо дуже програти на рівні стратегічних рішень", – повідомив він.

Данило Гетманцев Politeka.net

Сазонов підкреслив, що на виборах в парламент країна вибирає "стратегічний курс України".

"Мова далеко не тільки про економіку, але про політичні рішення на найближчі, мабуть, що і не п'ять років, а більше. Так що максимальну підтримку повинні отримати партії і мажоритарники, які принципово стоять на проукраїнських позиціях. Мені здається, що коаліція "Слуги народу" з "Голосом", який впевнено зростає, буде оптимальним варіантом."Голос" просто не дасть "Слузі народу" занадто кренитися в сторону РФ. Тим паче, що у СН рейтинг падає", – розповів політолог.

Багато користувачів в мережі також не оцінили завзяття радника Зеленського. Зокрема, на нього звалився шквал критики.

"Здача інтересів України йде по всіх статтях вже сьогодні, і після виборів, з огляду на що "Слуга народу" і "За життя" за одне і теж, значно посилиться", "Подібні заяви від адміністрації Зе - це тільки соціальний маркер, а ось коли вони перейдуть від слів до справ, - буде біда. Ці невігласи намагаються танцювати під дудку Кремля (і у них це добре виходить). Як швидко Україна втратить суверенітет - питання часу. Як ми бачимо, "молода команда" сумлінно працює в цьому напрямку" , – обурювалися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в списку політичної партії "Слуга народу" виявився експерт з питань оподаткування Данило Гетманцев, який пов'язаний з одіозним народним депутатом від групи "Відродження" Віталієм Хомутинником.

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