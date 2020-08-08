"Ми робимо свою роботу і не боїмося олігархів з маріонетками при владі", - Філатов про "Пропозицію"

Партія "Пропозиція" об'єднує людей, за якими стоять реальні справи, а не фейки і спекуляції. У партію входять професіонали, яким нема чого приховувати. Про це в ефірі ток-шоу "17" на телеканалі ZIK заявив один з лідерів "Пропозиції", мер Дніпра Борис Філатов.

Він розповів, що політсила представлена вже майже в 20 регіонах.

"Пропозиція" має намір продовжувати реєструвати нові представництва по всій країні – без підтримки олігархів, в тому числі, тих, хто зараз заляканий американським правосуддям", - зазначив Філатов.

Мер Дніпра також переконаний, що всі нечесні маніпуляції так чи інакше будуть очевидні для виборців.

"Якщо створюється симулякр, то, скільки не накачуй його грішими і інформаційно, він не злітає. Ми знаємо інші політичні проекти, які виникали раніше в нашій країні, які придумували в високих кабінетах на Банковій, спонсорували олігархи. Але в кінцевому рахунку це вмирало", - сказав Філатов.

"Пропозиція", завдання якої, за словами Філатова, полягає в тому, щоб змінювати на краще життя людей на місцях, на його думку, нагадує швидше кооператив, але точно не жорстко підпорядковану олігархічну піраміду.

Філатов пояснив, що спроба Коломойського створити симулякр "Пропозиції" - партію "За майбутнє" - є перш за все страховкою для таких людей від подальших неприємностей – з американським правосуддям, розторговкою з чинною владою, щоб стати так званою ручною опозицією.

Коментуючи зміни виборчого законодавства і введення імперативного мандата, мер Дніпра підкреслив, що ті, хто думає, що вони підуть в "партію Коломойського" за певні обіцянки або фінансову вигоду, будуть захищати в першу чергу інтереси самого олігарха, якому слід шукати успішних адвокатів для захисту в американському правосудді. Адже на відміну від українського, сконцентрованого тільки на політичні переслідування, воно не має меж у юрисдикції.

При цьому, Філатов наголосив: центральній владі необхідно займатися в першу чергу своїми проблемами і припинити тиск на місцеве самоврядування, давши йому нормально працювати.