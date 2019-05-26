"Ми різні": Гройсман відмовився йти з Порошенком на вибори

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман піде на дострокові парламентські вибори самостійно зі своєю партією.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV. Гройсман зазначив, що п'ятий президент Петро Порошенко пропонував йому спільний похід на вибори, які призначені на 21 липня 2019 року.

"Я ухвалив рішення йти самостійно і це рішення є для мене остаточним. Я вважаю, що ми просто різні", – заявив прем'єр.

Володимир Гройсман Twitter Володимира Гройсмана

За словами Гройсмана, його партія Українська стратегія складатиметься з молодих людей, які при цьому вже мають певний досвід.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гройсман оголосив про відставку після резонансної інавгураційної промови новообраного президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що йому не соромно за роботу уряду, тому готовий піти достроково. За відставку Кабміну ще повинна проголосувати Верховна Рада.

Пізніше в ефірі українського ток-шоу прем'єр пояснив причину свого рішення про відставку.

Також Гройсман представив свою партію.

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