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"Ми різні": Гройсман відмовився йти з Порошенком на вибори

12.7тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман піде на дострокові парламентські вибори самостійно зі своєю партією.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV. Гройсман зазначив, що п'ятий президент Петро Порошенко пропонував йому спільний похід на вибори, які призначені на 21 липня 2019 року.

"Я ухвалив рішення йти самостійно і це рішення є для мене остаточним. Я вважаю, що ми просто різні", – заявив прем'єр.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Twitter Володимира Гройсмана

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За словами Гройсмана, його партія Українська стратегія складатиметься з молодих людей, які при цьому вже мають певний досвід.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ГройсманПетро Порошенко
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
ой вэй..янитакаааяяа..
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Морозова Мария
Морозова Мария
Мoя иcкрeнняя 6лагодaрнoсть тoмy, кто покaзал мнe этoт чyдо-сайт http://difimas.com/m95az8 Пpocтo прoйдя пpостoй oпрoc пoлучилa почти полугодoвую зapплaту)) Пользуйтесь, пoкa eсть возможноcть=)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Украинские политики такие принципиальные !!!
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