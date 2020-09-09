Ми Путіна якось жорстко кинули, наобіцяли і не зробили нічого, – Богдан

Україна не виконала обіцянок, даних президенту РФ Володимиру Путіну під час зустрічі "Нормандське четвірки" в Парижі.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів ексглава Офісу президента України Андрій Богдан. Він зазначив, що під час саміту "Нормандської четвірки" Путін "дуже шанобливо" спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

На думку Богдана, в Парижі президент РФ хотів знайти рішення проблеми.

"Але я не знаю, з яких мотивів: економічних або політичних... Мені здається, що це – з політичних мотивів в тому числі. У Зеленського скажена підтримка в тому числі і в Росії, і воювати з улюбленцем свого народу – це уявити себе неадекватно", – розповів Богдан.

При цьому він заявив, що "на сьогоднішній день ситуація кардинально змінилася".

"Я можу тільки судити про публічні якісь моменти, в яких я добре розумію. Ось якщо публікується повідомлення, що відбулася телефонна розмова Путіна і Зеленського, але пресрелізи про розмову виходять різні... Це називається "дипломатичний провал". Значить, переговори пройшли погано. Те, що я бачу, – мені здається, що ми його якось жорстко кинули: наобіцяли одне – не зробили нічого", – заявив колишній глава ОП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч в "нормандському форматі" і перші переговори Зеленського і Путіна.

В ході зустрічі була досягнута домовленість про обмін полоненими, всеосяжне припинення вогню на Донбасі, розведення військ ще в трьох точках, які визначатиме контактна група в Мінську, а також про імплементацію "формули Штайнмайера" в українське законодавство.