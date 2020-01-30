"Ми повинні здатися!" Сенцов звернувся до Зеленського через Донбас

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов заявив, що бачить шлях встановлення миру на Донбасі тільки у боротьбі. Він підкреслив, що його позиція відрізняється від уявлень президента України Володимира Зеленського.

Такі висловлювання прозвучали в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе ("Голос Америки") під час його перебування у США. "На мою думку, ми не можемо вести переговори з Путіним. Для нас єдиний шлях досягнення миру на Донбасі – це поразка. Ми повинні здатися і після цього мир на Донбасі настане. Але це буде мир підкореної держави", – сказав Сенцов.

Олег Сенцов і Мирослава Гонгадзе

Він тут же уточнив, що альтернативою переговорів з главою країни-агресора може бути тільки боротьба.

"Не здаватися. Ми не можемо перемогти Путіна об'єктивно військовим шляхом. Ми не можемо його перебити економічно. У нього більше ресурсів, але можемо просто не здатися, вистояти в цьому протистоянні. Я завжди порівнюю Україну з фортецею, на якій ми стоїмо, а нас штурмує орда, і треба тільки вистояти. Ми не можемо спуститися вниз, цю орду перебити – їх дуже велика кількість, тільки втриматися. Втримавшись, ми переможемо", – пояснив Сенцов свою позицію.

На питання, щоб він хотів сказати Зеленському перед його наступною зустріччю з Путіним, режисер відповів так:

"Він – доросла людина, керівник нашої країни, знає що робити, нехай робить. Я не даю порад. У нього є радники, у нього є своя голова на плечах. Він розуміє як повинно бути. Я маю свою власну думку, вона в деяких речах не збігається з думкою нашого президента ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов заявив, що не збирається в чомусь виправдовуватися перед критиками, що звинувачують його нібито в "продажності олігархам" і поході в політику.

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