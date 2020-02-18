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19 лютого • оновлено в 01:47
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"Ми повинні це слухати?" Кислиця зловив на брехні дипломата Путіна на Радбезі ООН: відео

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Росія на засіданні Радбезу ООН 18 лютого звинуватила Україну тому, що це нібито ЗСУ розв'язали масштабні бої біля Золотого.

Представник РФ Василь Небензя назвав атаку російських військових провокацією українських захисників, видавши заяву про диверсію.

Однак заступник глави МЗС України Сергій Кислиця відповів йому, процитувавши офіційну позицію Кремля.

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"Хочу процитувати заяву прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова: "У нас немає в розпорядженні деталей цього зіткнення. Ми не знаємо, що спровокувало це зіткнення. Сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події, перед тим як робити будь-які висновки". Чи повинні ми слухати те, що говорить прессекретар Путіна?" – відповів українець.

Кислиця і Небензя

Кислиця і Небензя

Як писав OBOZREVATEL, представник РФ Василь Небензя взяв слово на засіданні Радбезу ООН, звинувативши Україну в русофобії, розкритикувавши Захід і заявивши, що стороною конфлікту є не Росія, а "республіки Донбасу".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Кислиця
Тег
Радбез ООН
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