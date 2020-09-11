"Ми починаємо дипломатичну війну". Обшук посла України в Білорусі потрапив на відео

Під час повернення до Мінська автомобіль посла України в Білорусі Ігоря Кизима оглянули білоруські прикордонники.

Прикордонний комітет Республіки Білорусь розмістив відповідне відео у Telegram-каналі. Такі дії є порушенням Віденської конвенції, яка гарантує недоторканність багажу дипломата.

"Пан посол, відповідно до білоруського законодавства, на нас покладено обов'язок прикордонного контролю, в тому числі і огляд автомобіля", – сказав прикордонник.

Кизим повідомив представнику білоруської прикордонної служби, що дипломатичний багаж не підлягає огляду.

Прикордонник заявив, що не буде цього робити, а "просто пропонує відкрити задні двері".

Український дипломат таки відкрив багажник, але попередив білоруса, що звернеться з нотою протесту.

"Завтра вам будуть дзвонити дуже багато людей... Ви зараз робите дуже поганий крок, я вам відразу кажу. Я буду писати завтра ноту, я в понеділок буду на роботі. Тепер наступне. Ваш посол, коли буде їхати сюди... Ми починаємо дипломатичну війну, ви хочете цього? " – запитав Кизим.

Пізніше Прикордонний комітет написав, що прикордонники не оглядали автомобіль і багаж посла, а провели всього лише огляд транспортного засобу.

"Таким чином, норми Віденської конвенцій 1961 і 1963 років про дипломатичні і консульські зносини, що виключають огляд особистого багажу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб і членів їх сімей, порушені не були", – повідомили в комітеті.

Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини засоби пересування дипломатичного представництва мають імунітет від обшуку, реквізиції, арешту та виконавчих дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство закордонних справ України викликало українського посла в Білорусі Ігоря Кизима до Києва, щоб провести консультації і оцінити перспективи відносин між країнами.