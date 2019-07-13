"Ми переможемо!": Порошенко привітав Олега Сенцова з днем народження

Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко привітав українського режисера, в’язня Кремля Олега Сенцова із днем народження. Петро Порошенко пообіцяв, що докладе максимум зусиль задля звільнення усіх бранців режиму Путіна.

Олег Сенцов

"Дорогий Олеже! Щиро вітаю тебе з днем народження. Дякую за мужність і силу волі! Ти маєш знати, що ми продовжуємо боротьбу за твою свободу і визволення.

17 липня у Страсбурзі я зустрічаюся з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами, щоб обговорити питання звільнення усіх бранців Кремля з полону. А 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо українських політв’язнів путінського режиму.

Знай, що весь вільний світ підтримує тебе! Ми переможемо!", – написав Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексрадник Петра Порошенка, колишній посол України при Євросоюзі Костянтин Єлисеєв назвав візит п'ятого президента України до Європарламенту мудрим рішенням.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram