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"Ми переможемо!": Порошенко привітав Олега Сенцова з днем народження

1.1т Читати матеріал російською

Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко привітав українського режисера, в’язня Кремля Олега Сенцова із днем народження. Петро Порошенко пообіцяв, що докладе максимум зусиль задля звільнення усіх бранців режиму Путіна.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

"Дорогий Олеже! Щиро вітаю тебе з днем народження. Дякую за мужність і силу волі! Ти маєш знати, що ми продовжуємо боротьбу за твою свободу і визволення.

17 липня у Страсбурзі я зустрічаюся з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами, щоб обговорити питання звільнення усіх бранців Кремля з полону. А 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо українських політв’язнів путінського режиму.

Знай, що весь вільний світ підтримує тебе! Ми переможемо!", – написав Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексрадник Петра Порошенка, колишній посол України при Євросоюзі Костянтин Єлисеєв назвав візит п'ятого президента України до Європарламенту мудрим рішенням.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особи
Петро Порошенко Олег Сенцов
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Николаев Олег
Николаев Олег
Пять лет Шоколадный обещал и продолжает. Скоро!
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
В качестве кого это он в Страсбурге встречи устраивает и кто его будет там слушать ? Петя, тебе мало побед ? Так победить, а правильнее будет сказать поиметь Украину, тут и Янукович отдыхает ! Хватит нам твоих побед, верни наворованное лучше, для нас больших побед не нужно !
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Петр Порошенко пообещал, что приложит максимум усилий для освобождения всех пленников режима Путина." ---------------------------------- Пять лет он уже прилагал максимум усилий. Осталось ещё 15 лет неимоверных, нечеловеческих усилий, и Сенцов выйдет на свободу)))))))))))))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пигин Макс, может пора Порошенко в поддержку террориста объявить голодовку? Вот была бы хохма
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