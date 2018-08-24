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"Ми переможемо!" Ляшко привітав Україну з Днем Незалежності

2.7тЧитати новину російською

Лідер Радикальної партії України Олег Ляшко привітав співвітчизників із Днем Незалежності.

"Вірю у наш народ - відважний, мудрий, працьовитий. Я знаю, що темні часи підуть. Що ми переможемо. Що спільними зусиллями ми зможемо повернути країні мир, територіальну цілісність і єдність. Що ми нарешті наведемо порядок на своїй землі!" - йдеться у його зверненні на сторінці в Facebook.

Він пообіцяв, що наведе залізний порядок, який забезпечить українцям високі зарплати і гідні пенсії, впевненість у завтрашньому дні і спокій за майбутнє своїх дітей, яким потрібна якісна освіта і гарантоване робоче місце.

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"Залізний порядок - це якісні дороги і доступна медицина. Залізний порядок - це захист культури та історичної спадщини. Залізний порядок - це гарантія нашої незалежності", - пояснив він.

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Тема
День Незалежності
Особа
Олег Ляшко
Місце
Україна
Об'єкт
радикальна партія
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