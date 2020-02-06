"Ми нормальна влада!" Зеленський похвалив сам себе на зустрічі з шахтарями

Президент України Володимир Зеленський назвав свою владну команду нормальною на зустрічі з колективом шахти "Межирічанська" у місті Червонограді на Львівщині.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Офісу президента України у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Заспокоюючи шахтарів з приводу виплати їм заборгованості за зарплатами і чуток про закриття шахт, глава держави почав запевняти людей в тому, що його команда не повинна викликати сумнівів.

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Ніхто нікого не викидає. Ви повинні розуміти – ми нормальні, ми нормальна влада, ми нормальні люди", – сказав президент.

Крім того, він наголосив, що найперше є людиною, а вже потім – президентом держави Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський заявив, що в Україні великі проблеми з шахтарями і медиками, але він не може виправити все за пів року. Зі свого боку люди поскаржилися президенту на те, що їхні рідні йдуть у забій "холодними і голодними", але при цьому не можуть прогодувати свої сім'ї й навіть втрачають там свої життя.

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