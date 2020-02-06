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7 лютого • оновлено в 09:16
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"Ми нормальна влада!" Зеленський похвалив сам себе на зустрічі з шахтарями

34.5т
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Президент України Володимир Зеленський назвав свою владну команду нормальною на зустрічі з колективом шахти "Межирічанська" у місті Червонограді на Львівщині.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Офісу президента України у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Заспокоюючи шахтарів з приводу виплати їм заборгованості за зарплатами і чуток про закриття шахт, глава держави почав запевняти людей в тому, що його команда не повинна викликати сумнівів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"Ніхто нікого не викидає. Ви повинні розуміти – ми нормальні, ми нормальна влада, ми нормальні люди", – сказав президент.

Крім того, він наголосив, що найперше є людиною, а вже потім – президентом держави Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський заявив, що в Україні великі проблеми з шахтарями і медиками, але він не може виправити все за пів року. Зі свого боку люди поскаржилися президенту на те, що їхні рідні йдуть у забій "холодними і голодними", але при цьому не можуть прогодувати свої сім'ї й навіть втрачають там свої життя.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Львів
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
ха-ха-ха, баран на баране и бараном погоняет, а баран с одной извилиной на это ещё билеты продаёт - фракция преЗЕрватива.
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1
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей, А чего, нормальная власть, да, зелебобики. Тарифы понизил, в о й н у закончил, на велосипед пересел.... К Л О У Н- месссия, это даже не анекдот, а КЛИНИКА 73% дегенератам.
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2
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
нормальная власть была только при Порохе.
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Воры, брехуны и пиздоболы!
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Колибаба Николай, для зелебобиков это норма. "хатим пиримен" , ха-ха-ха, КЛОУНА во власть, твари тупые.
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