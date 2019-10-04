''Ми не захистимо всіх'': "Слуга народу" хоче позбавити пільг частину УБД

Статус учасника бойових дій повинні отримувати не всі військові, які побували на фронті, а пільги необхідно надавати тільки тим, які щось втратили на війні. При цьому, якщо людина свідомо пішла на контрактну службу – то це був її вибір.

Так про "інноваційний підхід у реформуванні системи соціального захисту учасників бойових дій" АрміяInform розповіла голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третьякова.

Зокрема, вона зазначила, що передусім необхідно провести аудит держави в цілому, а саме пільг та соціальних виплат, які нині отримують військовослужбовці. Також необхідно передивитися перелік пільговиків.

Учасник бойових дій 5 канал

"Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був його вибір і тільки так", – наголосила Третьякова.

За її словами варто розрізняти реальних пільговиків і "так званих", які перебували на війні "два-три дні й навіть не були "на нулі", проте теж мають статус УБД і вимагать відповідного соцзахисту на рівні з тим, хто воював".

Нардепка вважає, що пожиттєве утримання державою всіх УБД загрожує тотальною бідністю і затримкою у розвитку суспільства.

Третьякова зазначила, що "нормальне грошове забезпечення контрактника в наших реаліях" – 1000 грн на день, проте не для всіх.

"Зрозумійте, ми не захистимо всіх. Людина свідомо йде на військову службу не для того,наприклад, щоб отримати житло. Маємо змінити конструкт. Те, що є нині,— радянське, яке треба змінити на європейське цивілізоване. Повторюю: захищати слід тільки тих, хто щось утратив на війні", – акцентувала нардепка.

За її словами, "треба концентрувати ресурси на тих, кому вони найбільш необхідні, а не роздавати всім по прожитковому мінімуму, нічого не гарантуючи. Найобразливіше, що роздаємо, зокрема і тим, хто права на те не має, а "корочки" отримав".

Третьякова вважає систему, яка існує зараз "радянською" і її необхідно змінювати на європейську цивілізовану.

"Маємо змінити бюджет проїдання, який на дві третини, якщо не на три чверті, складається із соціальних виплат", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в партії "Європейська солідарність" заяву Третьякової про намір скоротити кількість учасників УБД й обрізати пільги ветеранам війни назвали політичним цинізмом.

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