"Ми - не Росія": Україна звернулася до Білорусі

Україна сприятиме контактам Білорусі із Заходом, якщо надійде таке звернення.

"Якщо буде звернення, ми можемо сприяти контактам Білорусі з іноземними партнерами, хоча мені здається, що Мінськ має розвинену мережу посольств і добре коммуницирует без посередників. Ми ж не втручаємося ні в зовнішню, ні у внутрішню політику Білорусі", - зазначив в інтерв'ю OBOZREVATEL заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

За його словами, Київ абсолютно відкритий для допомоги і сприяння, але втручатися і давати поради не має наміру.

"Білорусь - самостійна держава. А ми - не Росія, щоб комусь вказувати. У нас є кілька форматів, наприклад ми спільно беремо участь в реалізації Ініціативи ЄС" Східне партнерство ", є спільна програма з розвитку кордону" Україна-Польща-Білорусь " . ми абсолютно відкриті для допомоги і сприяння, але втручатися і давати поради не мають наміру. Білорусь - самостійна держава. А ми - не Росія, щоб комусь вказувати", - підсумував Боднар.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , президент Олександр Лукашенко висловився про війну в Україні.