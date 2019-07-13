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"Ми не можемо розірвати": Гройсман зробив гучну заяву про зв'язки України та Росії

11.7т Читати матеріал російською

Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією через транзитні зобов'язання перед ЄС.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі каналу "Україна" в суботу, 13 липня.

"Розірвати в один момент сполучення між Україною і Росією, в тому числі залізничне, коли йде транзит товарів до Європейського Союзу, а ми маємо міжнародні зобов'язання перед ЄС в рамках, в тому числі, Угоди про асоціацію, ми просто не можемо", - сказав прем'єр-міністр.

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Гройсман додав, що при цьому мова про відновлення авіасполучення з РФ поки не йде.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що Україна не закриватиме залізничне сполучення з Росією, але зазначив, що "заповнюваність вагонів постійно зменшується".

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,грузы вы можете ,возить по великому украинскому шёлковому пути ,через Грузию!
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Самым прибыльным направлением для «Укрзализныци» за 5 месяцев 2019-го был поезд №5/6 сообщением Киев—Москва: он принёс больше прибыли, чем 5 самых прибыльных внутренних поездов. Такие данные в среду, 10 июля, обнародовало украинское издание LIGA.net со ссылкой на данные УЗ. Подчеркивается, что поезд Киев—Москва (при заполненности 66%) принёс компании 117,7 миллионов гривен (288,03 млн руб.) — это почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2018 года, когда прибыль насчитывала 64,5 млн грн (157,84 млн руб.). В то же время 5 самых прибыльных поездов на внутренних направлениях принесли за полгода 101,1 миллиона гривен (247,41 млн руб.) прибыли. В топ-5 самых прибыльных международных направлений, кроме Киев—Москва, также вошли Одесса—Москва (заполненность 77%) — 39,2 млн грн (95,93 млн руб.), Львов—Москва (заполненность 74%) — 25,8 млн грн (63,14 млн руб.), Кривой Рог — Москва (заполненность 76%) — 25,5 млн грн (62,40 млн руб.), Днепр—Москва (заполненность 60%) — 21,8 млн грн (53,35 млн руб.). Странная у вас "война" с Россией
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Вот писдабол! Какая связь между транзитом товаров между Россией и ЕС и поездом Киев-Москва?
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