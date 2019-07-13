"Ми не можемо розірвати": Гройсман зробив гучну заяву про зв'язки України та Росії

Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією через транзитні зобов'язання перед ЄС.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі каналу "Україна" в суботу, 13 липня.

"Розірвати в один момент сполучення між Україною і Росією, в тому числі залізничне, коли йде транзит товарів до Європейського Союзу, а ми маємо міжнародні зобов'язання перед ЄС в рамках, в тому числі, Угоди про асоціацію, ми просто не можемо", - сказав прем'єр-міністр.

Гройсман додав, що при цьому мова про відновлення авіасполучення з РФ поки не йде.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що Україна не закриватиме залізничне сполучення з Росією, але зазначив, що "заповнюваність вагонів постійно зменшується".

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