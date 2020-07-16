Ми не можемо радитися з недругами і ворогами, – Кравчук застеріг владу

Кравчук заявив, що ніхто не може втручатися у внутрішні справи України.

За жодних умов не можна допустити ситуації, щоб Україна радилася з недругами і ворогами.

Про це застеріг перший президент України Леонід Кравчук у своєму виступі на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Кравчук відзначив, що ніхто не може втручатися у внутрішні справи України.

"Ми не маємо права, маючи велику історію, великий народ, велику свободу і велику силу, навіть думати про те, щоб хтось виконував по відношенню до нас роль "учілок" або втручався в наші внутрішні справи. І не має значення, чи це на Заході або на Сході", – сказав Кравчук.

За його словами, за жодних умов не можна допустити ситуації, щоб "радитися з недругами і ворогами".

"Єдине, чого ми не можемо ніколи і за жодних умов допустити, – радитися з недругами і ворогами. Тому що це принижує нас і робить, вибачте, кожного з тих, хто це допускає, нікчемним, дрібним і дуже маленьким", – наголосив перший президент.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук розкритикував поведінку народних депутатів, закликавши зупинити розпалювання ворожнечі в суспільстві.