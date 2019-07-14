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Ми не дозволимо реваншистам повернути Україну у кремлівську систему координат – Порошенко

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Тривожні події останніх місяців, які свідчать про посилення реваншистського тиску на державницькі здобутки України, демонструють потужну гібридну атаку "п’ятої колони" Кремля, яка після президентських виборів взялася відновлювати свої позиції всередині нашої держави.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Реваншисти почали піднімати голови, коли вони відчули, що це можна робити. Подивіться на перейменування вулиць у Києві – це символічно. І Бандера є символом – і Москва є символом. Вони прагнуть затягнути нас в стару систему координат країни-колонії, колонії Росії. Саме тому подаються позови щодо скасування реєстрації Православної церкви України. Саме тому пропонується скорочення армії під час війни на 100 тисяч. І по закону про мову йдуть подання до Конституційного суду. Усе це називається одним словом – реванш", – переконаний Петро Порошенко.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба "ЄС"

"Я і вся команда "Європейської Солідарності" – ми твердо налаштовані на те, щоб нашим парламентським десантом, нашим політичним "спецназом" цей реванш зупинити. І у нас це точно вийде", – наголосив лідер партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко з родиною взяли участь у прощі та богослужіннях з нагоди 30-річниці виходу Української Греко-Католицької Церкви із підпілля, які очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійший Святослав.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
этот алкаш до сих пор думает что он при власти
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Загнал страну в тупик, и предлагает двигаться дальше! Результаты деятельности Порошенко ужасны! Украина в стагнации. При нынешних темпах роста ВВП уровня 2013 года страна достигнет 31-32 году. Внешний долг Украины 79 млрд дол, а ВВП в 2018 году 98 млрд. Каждый год Украина теряет 1 млн. населения. Зарбитчан уже более 7 млн., а Пенсионный Фонд имеет 32% дефицит. Уровень инфляции 13%. Уровень обьёма промышленного производства составляет 57% от обьёма 2013 года! На что это всё похоже? На киздец!
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Сало Уронили
Сало Уронили
это как хряк себе думает.а паровоз Портного ой движется
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