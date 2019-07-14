Ми не дозволимо реваншистам повернути Україну у кремлівську систему координат – Порошенко

Тривожні події останніх місяців, які свідчать про посилення реваншистського тиску на державницькі здобутки України, демонструють потужну гібридну атаку "п’ятої колони" Кремля, яка після президентських виборів взялася відновлювати свої позиції всередині нашої держави.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Реваншисти почали піднімати голови, коли вони відчули, що це можна робити. Подивіться на перейменування вулиць у Києві – це символічно. І Бандера є символом – і Москва є символом. Вони прагнуть затягнути нас в стару систему координат країни-колонії, колонії Росії. Саме тому подаються позови щодо скасування реєстрації Православної церкви України. Саме тому пропонується скорочення армії під час війни на 100 тисяч. І по закону про мову йдуть подання до Конституційного суду. Усе це називається одним словом – реванш", – переконаний Петро Порошенко.

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Петро Порошенко Прес-служба "ЄС"

"Я і вся команда "Європейської Солідарності" – ми твердо налаштовані на те, щоб нашим парламентським десантом, нашим політичним "спецназом" цей реванш зупинити. І у нас це точно вийде", – наголосив лідер партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко з родиною взяли участь у прощі та богослужіннях з нагоди 30-річниці виходу Української Греко-Католицької Церкви із підпілля, які очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійший Святослав.

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