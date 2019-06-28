Ми не дамо закрити лікарні – Тимошенко

У новому парламенті ми домагатимемось ухвалення розроблених та підготовлених "Батьківщиною" законопроектів про запровадження страхової медицини. Адже в Конституції прописано, що кожен українець має право на медичне обслуговання і страхування.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час робочої поїздки до Германівки, куди вона приїхала, щоб на власні очі побачити, що робиться з лікарнями і захистити відділення районної лікарні Обухівського району, повідомляє прес-служба політсили.

Лідер “Батьківщини” констатувала, що внаслідок непрофесійних дій у медичній галузі за 5 років по країні закрилися майже 500 лікарень, 32 тис. лікарів та медичних працівників звільнено.

Юлія Тимошенко запевнила, вона та її команда робитимуть усе, для того щоб в країні не закривалися медичні заклади. Так, насамперед треба запровадити медичне страхування.

Прес-служба ВО "Батьківщина"

Політик нагадала, що обов’язкове медичне страхування існує в більшості країн світу.

"Вона дає можливість тим, хто працює, отримувати страховку від роботодавців, а ті, хто не працює (пенсіонери, неповнолітні, безробітні) – страховка за рахунок держави", – пояснила вона.

Голова партії переконана, що якщо ми не запровадимо страхову медицину, ми постійно втрачатимемо лікарні, ФАПи і лікарів, які мають зарплату в 5-7 разів менше, ніж у Польщі, і які виїжджатимуть за кордон.

Прес-служба ВО "Батьківщина"

Сьогоднішня медична реформа – це не реформа, а знищення залишків медицини, переконана Юлія Тимошенко.

Зокрема, на лікарів першої ланки (сімейні) “навісили” 2 тис. пацієнтів і їм складно всіх їх обслужити, на лікарів другої ланки (спеціалізованих) не передбачено фінансування, а в третій ланці (санаторно-курортне лікування) санаторії перетворюють в готелі або закривають.

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