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9 травня • оновлено в 01:09
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"Ми не були командою": Гройсман розповів, як потрапив у владу

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Експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман ніколи не належав до найближчого кола експрезидента Петра Порошенка.

Про це Гройсман розповів під час Facebook-ефіру на OBOZREVATEL. "Всі вважали, що я належав до найближчого кола Петра Олексійовича. Ні, я не належав до найближчого кола. Ми працювали разом. Чи стали ми командою? Ні", – заявив він.

У цьому контексті він повідомив, що в уряді опинився завдяки Арсенію Яценюку, а не Петру Порошенку. "Я прийшов в уряд у 2014 році за пропозицією Арсенія Яценюка, прем'єр-міністра країни. Саме він мене покликав в уряд, і Петро Олексійович не мав до цього жодного відношення", – наголосив політик.

Під час виборчої кампанії 2014 року Порошенко запропонував Гройсману увійти до списку "Блоку Петра Порошенка". "Звичайно, я відповів "так", я був абсолютно готовий працювати на результат. Мені не було нічого ні обіцяно, ні сказано, що я буду спікером або прем'єр-міністром", – розповів він.

Потім від Порошенка надійшла пропозиція посади голови Верховної Ради, яку Гройсман прийняв. Але частина фракції "БПП" створювала проблеми при ухваленні важливих рішень.

Петро Порошенко, Володимир Гройсман

Петро Порошенко, Володимир Гройсман

24 Канал

"На превеликий жаль, певна частина фракції Петра Олексійовича, можливо, виконувала якісь інші функції. Так, була велика частина "Блоку Петра Порошенка", яка підтримувала, допомагала, за що я їй дуже вдячний. Але була частина, яка отримала команду – за це ми не голосуємо, – а ти з цим що хочеш, те й роби. А тобі треба фінансувати зарплати, пенсії і так далі", – сказав політик.

Своє рішення брати участь у парламентських виборах не з "Блоком Петра Порошенка", а з власною політичною силою Гройсман не вважав зрадою. "Жодної зради бути не могло. Про те, що я окремо піду на вибори з командою однодумців, я сказав за кілька років до виборчої кампанії", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, після програшу на парламентських виборах 2019 року Володимир Гройсман заявив, що на посаді глави держави Порошенко дбав про власні інтереси, а не про громадян.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV Ексклюзив
Особи
Володимир Гройсман Петро Порошенко
Місце
Україна
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