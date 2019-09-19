"Ми не барани!" У Раді розгорівся скандал через закон про прослушку нардепів

На пленарному засіданні в четвер, 19 вересня, розгорівся скандал через голосування за законопроект, який дозволить проводити обшуки і прослуховувати народних депутатів без дозволу Верховної Ради.

Так, парламентарії почали голосувати і в цей момент стало відомо, що питання зняли з розгляду через порушення регламенту. Однак на момент, коли Разумков закликав зупинити голосування, деякі депутати вже встигли зробити вибір.

Як виявилося, виступили не всі бажаючі. Після промови ще одного нардепа голосування знову відновили.

У Раді розгорівся скандал через закон про прослуховування Гордон

"Зупиніть!" – вдруге крикнув Разумков. На табло ж уже показали, що законопроект підтримали 196 нардепів. У сесійній залі розгорілася суперечка.

Спікер підкреслив, що припинив голосування до того, як воно відбулося. Із залу під оплески прозвучало "Ганьба!"

"Я зупинив до того, як закінчився відлік, чому цього не зробила "Рада" – незрозуміло", – обурився Разумков.

"У залі сидять не барани! Якщо хтось хоче контролювати нас, сидячи в якомусь кабінеті, цього не буде", – вибухнув за трибуною Ігор Гузь від групи "За майбутнє".

Далі виступив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"У нас не 16 січня! Не дозволимо ламати парламент через коліно, хочуть взяти всю владу, зламати будь-яку людину, чия позиція не подобається. Не пропустимо 16 січня!" – обурився він.

У результаті спікер поставив на голосування пропозицію повернути проект закону в профільний комітет на доопрацювання. Монобільшість проголосувала за повторне друге читання. "За" виступили 242 депутата.

Відзначимо, проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" №1009 від 29.08.2019 вніс президент Володимир Зеленський.

Документ дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих і розшукових дій.

Тобто, НАБУ і ДБР зможуть проводити обшуки в будинках або в авто у нардепа, оглядати його особисті речі і багаж. Правоохоронці отримають доступ до листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції народних обранців. Ще НАБУ зможе наймати негласних штатних працівників.

Також з Кримінального процесуального кодексу вилучаються так звані "правки Лозового", які були прийняті в 2017 році, про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше монобільшість у Верховній Раді України проголосувала у другому читанні за основу і в цілому за законопроект №1032, що передбачає першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури.

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