"Ми народжені бути вільними!" Порошенко потужно звернувся до українців

П'ятий президент України, народний депутат, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звернувся до українців, привітавши їх з Днем гідності та свободи.

Про це він повідомив в Facebook, розповівши, що для нього означає свобода і гідність.

"Свобода – це можливість жити у власній незалежній державі. Гідність – це сильна українська армія, якою ми пишаємося і яка вже шостий рік поспіль захищає право українців бути вільними. Свобода – це демократія, право вільного вибору. Гідність – це право на власну думку, яке ніхто не може обмежити кримінальною відповідальністю за поширення недостовірної інформації", – зазначив Порошенко.

Також політик додав, що свобода дозволяє українцям вільно подорожувати по Європі та усім світом. А гідність дозволить Україні стати повноправним членом Європейського Союзу і НАТО.

"Свобода і гідність – це радість говорити рідною мовою, ходити до своєї церкви і знати свою історію. А ще – це поважати права інших. Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності іззовні чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними. Вітаю вас з Днем Гідності і Свободи, дорогі українці. Слава Україні!" – підкреслив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 21 листопада в Україні святкують День гідності і свободи. Це патріотиче свято присвячене початку двох революцій: Помаранчевої і Революції Гідності.

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