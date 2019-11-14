"Ми можемо вибухнути": Безсмертний попередив Зеленського про новий Майдан

Президент України Володимир Зеленський, дотримуючись нинішньої стратегії поведінки, ризикує залишити свій пост достроково.

Про це заявив в ефірі ObozTV експредставник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний. На його думку, новий Майдан може відбутися вже в 2020 році.

Безсмертний поставив під сумнів рейтинг підтримки президента в 73%: "По-перше, треба стратифікувати цифру 73%. Всі прекрасно розуміють, що там понад 40% проти Порошенка, а не за Зеленського. Тому давайте її опустимо до 30%. А що зараз із цих 30% залишилося?"

Також дипломат розкритикував мирні ініціативи Зеленського щодо відведення військ і висловив переконання, що президент діє в односторонньому порядку на догоду Кремлю.

"Треба розуміти, що дорогою, якою він іде, він не тільки не досягне миру, але і не досидить свою каденцію. Вже очевидно, що президент Зеленський рухається проти настроїв суспільства. Цього робити не можна. З точки зору нинішньої динаміки, ми весну переживемо. Восени ми можемо вибухнути так, що ніхто не усвідомлює", – вважає він.

"Нафтогаз" на 14% підвищив ціни. Поки що суспільство це проковтнуло. У вересні знизили на 2%, зараз підняли на 14%. Для чого тоді робили цю дурість?.. Навесні люди будуть рятувати себе, забезпечувати виживання на осінь, садити картоплю, робити щось, що б їх зберегло. А восени, коли буде ясно, що не вистачає, ситуація вибухне, і це зрозуміло", – наголосив він.

На думку Безсмертного, Зеленський може врятувати ситуацію, якщо зосередиться на змінах системи державного управління: "Це економічні речі, які б цементували суспільство, дали можливість йому рухатися. Людям багато не треба – побачити, що трошки виросла зарплата, з'явилося робоче місце, дітям є де в дитсадок іти. Це прості речі, щоб люди побачили, що рухаються кудись".

"А просто бути на сцені і людей смішити або витівками Богдана, або пранкерами – це дуже небезпечно. Коли люди починають сміятися над владою – це кінець. Сміх настав дуже швидко. Це небезпечно. У зал Ради почали заходити в масках клоунів, і це стало в принципі допустимим, бо для цього треба мати певну моральну планку. Такі речі свідчать про глибокі серйозні проблеми, і недооцінювати це не можна", – заявив дипломат.

tvc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Безсмертний заявив, що у Володимира Зеленського немає "ані плану "А", ані плану "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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