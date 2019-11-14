Головна Новини
15 листопада • оновлено в 02:25
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ми можемо вибухнути": Безсмертний попередив Зеленського про новий Майдан

1.4т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський, дотримуючись нинішньої стратегії поведінки, ризикує залишити свій пост достроково.

Про це заявив в ефірі ObozTV експредставник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний. На його думку, новий Майдан може відбутися вже в 2020 році.

Безсмертний поставив під сумнів рейтинг підтримки президента в 73%: "По-перше, треба стратифікувати цифру 73%. Всі прекрасно розуміють, що там понад 40% проти Порошенка, а не за Зеленського. Тому давайте її опустимо до 30%. А що зараз із цих 30% залишилося?"

Також дипломат розкритикував мирні ініціативи Зеленського щодо відведення військ і висловив переконання, що президент діє в односторонньому порядку на догоду Кремлю.

"Треба розуміти, що дорогою, якою він іде, він не тільки не досягне миру, але і не досидить свою каденцію. Вже очевидно, що президент Зеленський рухається проти настроїв суспільства. Цього робити не можна. З точки зору нинішньої динаміки, ми весну переживемо. Восени ми можемо вибухнути так, що ніхто не усвідомлює", – вважає він.

Новини
Переговори щодо Донбасу: Зеленському пообіцяли "болючі стусани" від Путіна

"Нафтогаз" на 14% підвищив ціни. Поки що суспільство це проковтнуло. У вересні знизили на 2%, зараз підняли на 14%. Для чого тоді робили цю дурість?.. Навесні люди будуть рятувати себе, забезпечувати виживання на осінь, садити картоплю, робити щось, що б їх зберегло. А восени, коли буде ясно, що не вистачає, ситуація вибухне, і це зрозуміло", – наголосив він.

На думку Безсмертного, Зеленський може врятувати ситуацію, якщо зосередиться на змінах системи державного управління: "Це економічні речі, які б цементували суспільство, дали можливість йому рухатися. Людям багато не треба – побачити, що трошки виросла зарплата, з'явилося робоче місце, дітям є де в дитсадок іти. Це прості речі, щоб люди побачили, що рухаються кудись".

"А просто бути на сцені і людей смішити або витівками Богдана, або пранкерами – це дуже небезпечно. Коли люди починають сміятися над владою – це кінець. Сміх настав дуже швидко. Це небезпечно. У зал Ради почали заходити в масках клоунів, і це стало в принципі допустимим, бо для цього треба мати певну моральну планку. Такі речі свідчать про глибокі серйозні проблеми, і недооцінювати це не можна", – заявив дипломат.

"Ми можемо вибухнути": Безсмертний попередив Зеленського про новий Майдан

tvc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Безсмертний заявив, що у Володимира Зеленського немає "ані плану "А", ані плану "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Павло Заяц Павло Заяц
Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особи
Роман Безсмертний Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Майдан
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
2
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Без американских печенюшек никакого Майдана не будет. Нерабы уже сделали то, что было нужно их хозяевам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
К. Алла
К. Алла
Не забывай Бессмертный, ты ведь вовсе не бессмертный.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Европейский союз (ЕС) никогда не предлагал Украине вступить в состав сообщества. Об этом 14 ноября заявил кандидат на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вaргейи во время выступления на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе. «Украина просит возможность полной интеграции в ЕС. Нам придется подумать над этим вопросом. Пока мы такой возможности не предлагали Украине», — заявил Вaргейи.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги