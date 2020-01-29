"Ми йдемо маршем": Джемілєв розповів про "прорив" до Криму

2 травня в рамках всеукраїнської акції "Марш гідності", ініційованої Меджлісом кримськотатарського народу, активісти спробують зайти на окуповану територію Криму. Пропагандистські російські ЗМІ вже назвали акцію "проривом". Поки що неясно, чи буде вона численною, але в тому, що люди будуть беззбройні, немає жодних сумнівів.

До чого так ризикувати? Якої мети можна досягти подібним кроком? Чи наблизить він деокупацію українського півострова? На ці питання OBOZREVATEL в бліц-інтерв'ю відповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

– Чому виникла така ідея і чому вибрана саме ця дата?

– Ця ідея народилася в Меджлісі, я став уже перед фактом. Розглядалися різні дати. Спочатку – 26 лютого, День опору Криму російській окупації. Але потім вирішили, що організаційних питань буде багато, що ми не встигнемо все зробити, і треба трохи відтягнути. Наскільки я розумію, дата 2 травня приурочена до дати, коли мене не пропустили в Крим – 3 травня 2014 року.

– Як ви оцінюєте ризики акції? Ми розуміємо, хто такі російські окупанти. Погодьтеся, досить ризиковано йти на такий крок.

– Звичайно, ми добре усвідомлюємо, з якою державою ми маємо справу. Ризики теж усвідомлюємо. Тому будь-що можна очікувати.

Ми йдемо маршем, а там покажуть обставини.

– Проте, учасники акції з української сторони будуть беззбройні. Що стосується окупанта, то на його благородство розраховувати не доводиться.

– Ні, звичайно. Але я думаю, з того боку буде досить багато кримських татар. І тих, хто захоче. Адже ми не поділяємо за етнічною ознакою. Хто захоче, той прийде.

Мустафа Джемілєв

– За вашим попередніми оцінками, скільки людей візьмуть участь в акції?

– Важко сказати. Все залежатиме від того, як буде працювати оргкомітет. На цю тему позавчора відбулося засідання.

Оскільки це загальноукраїнська акція, ми не концентруємося лише на кримських татарах. Думаю, будуть приєднуватися багато патріотичних сил, адже йдеться про відновлення територіальної цілісності нашої країни.

– За вашими оцінками, який максимально можливий позитивний ефект може принести ця акція?

– Тема Криму в міжнародних організаціях буде піднята на новий рівень.

– Тобто ви не залишаєте надію на те, що повернути Крим під контроль України можливо суто дипломатичним шляхом?

– Поки що так. Ми ще не втратили надію на дипломатичні шляхи. Просто іншого шляху поки що немає.

– Якщо "Марш гідності" не принесе очікуваного результату, що ви плануєте робити далі?

– Це подивимося потім.

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