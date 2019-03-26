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"Ми їх викинемо?" Гриценко заступився за українців із двома паспортами

1.6тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко виступає за проведення загальнонаціональної дискусії про подвійне громадянство в Україні.

Свою позицію він озвучив, виступаючи в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Скріншот відео

"Є зафіксована у Конституції норма про заборону подвійного громадянства — є реальне життя. Ми знаємо, ніхто не знає скільки, але сотні тисяч людей мають інші паспорти з різних причин. Ми їх викинемо? Я вважаю, що це неправильно. І треба провести цю дискусію", — сказав Гриценко.

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Крім того, політик упевнений, що особливу увагу слід приділити можливості надання українського громадянства, збереженню українських паспортів представникам української діаспори. Адже багато хто з них, наголошує кандидат у президенти, щиро піклуються про Україну не лише словом, а й через дипломатію їхніх держав і економічну допомогу.

"Нам треба стати ядром для того, щоб до нас поверталися фізично, щоб до нас приходили інвестиції, а не ми всіх відлякували якимись заборонами, такими процедурами. Я за це", — підсумував Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Moreno Carolyn
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Валевич Борис
Валевич Борис
Скоро он для избирателей танцевать будет на сценах ........... Толик хватит ты и так уже развел много лохов
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