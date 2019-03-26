"Ми їх викинемо?" Гриценко заступився за українців із двома паспортами

Кандидат у президенти, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко виступає за проведення загальнонаціональної дискусії про подвійне громадянство в Україні.

Свою позицію він озвучив, виступаючи в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко Скріншот відео

"Є зафіксована у Конституції норма про заборону подвійного громадянства — є реальне життя. Ми знаємо, ніхто не знає скільки, але сотні тисяч людей мають інші паспорти з різних причин. Ми їх викинемо? Я вважаю, що це неправильно. І треба провести цю дискусію", — сказав Гриценко.

Крім того, політик упевнений, що особливу увагу слід приділити можливості надання українського громадянства, збереженню українських паспортів представникам української діаспори. Адже багато хто з них, наголошує кандидат у президенти, щиро піклуються про Україну не лише словом, а й через дипломатію їхніх держав і економічну допомогу.

"Нам треба стати ядром для того, щоб до нас поверталися фізично, щоб до нас приходили інвестиції, а не ми всіх відлякували якимись заборонами, такими процедурами. Я за це", — підсумував Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні пропонували жорстко карати осіб, у яких є подвійне громадянство.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що треба підготувати новий закон, який передбачає покарання за наявність паспорта іншої держави.

Однак у жовтні глава МЗС виступив за громадські дискусії з цього питання.

Колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вважає, що Україна зараз не готова давати подвійне громадянство представникам своєї діаспори. Такий крок викличе бурхливі дискусії щодо мільйонів українців, які постійно проживають в Росії.

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