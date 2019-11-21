"Ми їх тр*хнемо, як слід!" Арахамія відповів на скандал із "кришею" "слуги народу"

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв "тра*нути" всіх людей, які заявляють про наявність так званої "криші" з Києва у регіонах.

Таким чином Арахамія відповів на запитання журналіста OBOZREVATEL, чи вважає глава фракції нормальною розмову про поділ бізнесу у Кривому Розі, в якій брав участь нардеп від "Слуги народу", колишній актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков ("Юзік") і силовики.

"Я вважаю нормальним, коли приїжджаю до Миколаєва, зустрічаюся у голови ОДА, у нього є нарада з силовиками, і кажу: хлопці, якщо хтось вам скаже, що з Києва вам дзвонитимуть і казатимуть, туди не ходи, цього не роби, цього не розслідуй, телефонуйте безпосередньо мені і ми їх тр*хнем, як слід", – заявив Арахамія.

Наш журналіст зазначив, що це не входить до повноважень глави фракції.

"Це не входить до моїх повноважень, але я робитиму все, що в моїх повноваженнях, щоб це трапилося", – відповів Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Поляков опублікував ще один аудіозапис розмови колишніх однопартійців з начальником поліції Кривого Рогу. У ньому останнього інструктували, що і з ким "вирішувати". Так, на записі чітко чути голос нардепа Юрія Корявченкова.

У розмові поліцейський запитував у "слуг", що робити, якщо хтось влізе в роботу і скаже "закрити всю цю шваль".

На скандал відреагував голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він заявив, що запис треба перевірити на справжність.

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