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21 листопада • оновлено в 13:39
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"Ми їх тр*хнемо, як слід!" Арахамія відповів на скандал із "кришею" "слуги народу"

4.1т
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Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв "тра*нути" всіх людей, які заявляють про наявність так званої "криші" з Києва у регіонах.

Таким чином Арахамія відповів на запитання журналіста OBOZREVATEL, чи вважає глава фракції нормальною розмову про поділ бізнесу у Кривому Розі, в якій брав участь нардеп від "Слуги народу", колишній актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков ("Юзік") і силовики.

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"Я вважаю нормальним, коли приїжджаю до Миколаєва, зустрічаюся у голови ОДА, у нього є нарада з силовиками, і кажу: хлопці, якщо хтось вам скаже, що з Києва вам дзвонитимуть і казатимуть, туди не ходи, цього не роби, цього не розслідуй, телефонуйте безпосередньо мені і ми їх тр*хнем, як слід", – заявив Арахамія.

Наш журналіст зазначив, що це не входить до повноважень глави фракції.

"Це не входить до моїх повноважень, але я робитиму все, що в моїх повноваженнях, щоб це трапилося", – відповів Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Алексеевна Валентина
Алексеевна Валентина
#трахниюзика... Слабо?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
гадкое ОПГ.
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Kostenko Yuriy
Kostenko Yuriy
А Юзика уже тряхнули?!
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