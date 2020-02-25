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26 лютого • оновлено в 01:31
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"Ми готові робити помилки": Стефанчук визнав "слуг народу" непрофесіоналами

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Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук визнав, що нові народні депутати не професіонали, які допускають помилки.

У бесіді з журналістами політик зазначив, що люди знали про це, коли голосували за них, передає УНН.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

prm.ua

"Так, можливо десь не вистачає часу, можливо десь професіоналізму. Деякі речі пов'язані з тим, що робляться помилки. Ми готові робити помилки, але готові їх швидко виправляти. Ми не є професійними політиками, і люди це розуміли, голосуючи за нас", – зазначив Стефанчук.

Він додав, що у нардепів є бажання змінити Україну, а повертати втрачену довіру громадян потрібно тільки працею.

Як повідомляв OBOZREVATEL ряд представників партії "Слуга народу" вже не раз потрапляли у скандальні ситуації через свою поведінку або суперечливі заяви:

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Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Руслан Стефанчук
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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О Дмитрий
О Дмитрий
"Люди знали об этом"... Сказал бы прямо - бидло схавало.
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