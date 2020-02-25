"Ми готові робити помилки": Стефанчук визнав "слуг народу" непрофесіоналами

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук визнав, що нові народні депутати не професіонали, які допускають помилки.

У бесіді з журналістами політик зазначив, що люди знали про це, коли голосували за них, передає УНН.

Руслан Стефанчук prm.ua

"Так, можливо десь не вистачає часу, можливо десь професіоналізму. Деякі речі пов'язані з тим, що робляться помилки. Ми готові робити помилки, але готові їх швидко виправляти. Ми не є професійними політиками, і люди це розуміли, голосуючи за нас", – зазначив Стефанчук.

Він додав, що у нардепів є бажання змінити Україну, а повертати втрачену довіру громадян потрібно тільки працею.

Як повідомляв OBOZREVATEL ряд представників партії "Слуга народу" вже не раз потрапляли у скандальні ситуації через свою поведінку або суперечливі заяви:

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