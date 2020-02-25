"Ми готові робити помилки": Стефанчук визнав "слуг народу" непрофесіоналами

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук визнав, що нові народні депутати не професіонали, які допускають помилки.
У бесіді з журналістами політик зазначив, що люди знали про це, коли голосували за них, передає УНН.
Руслан Стефанчук
prm.ua
"Так, можливо десь не вистачає часу, можливо десь професіоналізму. Деякі речі пов'язані з тим, що робляться помилки. Ми готові робити помилки, але готові їх швидко виправляти. Ми не є професійними політиками, і люди це розуміли, голосуючи за нас", – зазначив Стефанчук.
Він додав, що у нардепів є бажання змінити Україну, а повертати втрачену довіру громадян потрібно тільки працею.
Як повідомляв OBOZREVATEL ряд представників партії "Слуга народу" вже не раз потрапляли у скандальні ситуації через свою поведінку або суперечливі заяви:
Так, народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги.
Інший представник тієї ж партії Максим Ткаченко в залі Верховної Ради обматюкав свого колегу з "Батьківщини" Олексія Кучеренка.
Ще одну "слугу народу" Оксану Дмитрієву розкритикували за надто дорогий одяг, в якій вона з'явилася на робочому місці.
Також гучний скандал стався з главою Комітету у закордонних справах Богданом Яременком. Він під час засідання парламенту на сайті знайомств домовлявся з дівчиною про секс за гроші.
Президент Володимир Зеленський анонсував масштабну чистку серед нардепів, що потрапили у скандали.
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