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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Ми готові підтримати": у США зробили заяву про майбутнього президента України

1.3тЧитати матеріал російською

США готові надавати підтримку Україні в разі перемоги будь-якого з кандидатів на пост глави держави.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив посол США в Києві в 2003-2006 роках Джон Гербст. За його словами, прізвище майбутнього президента не вплине на відносини країн.

"Я впевнений у тому, що Вашингтон готовий тісно співпрацювати з наступним президентом України. Чи то з Порошенком, чи то з Зеленським", – запевнив він.

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Джон Гербст

Джон Гербст

Скріншот із відео

Американський дипломат також зазначив, що Вашингтон в загальному задоволений процесом виборів в Україні. Результат першого туру, за його словами, не став сюрпризом для американців, оскільки лідери голосування були очевидними.

"Ми готові працювати з будь-яким президентом України, підтримуючи країну проти російської агресії і допомагаючи в процесі реформ", – ще раз підкреслив він.

"Ми готові підтримати": у США зробили заяву про майбутнього президента України

Гербст також розповів, що США мають гарне уявлення про чинного президента Петра Порошенка, але про його опонента у виборчих перегонах Володимира Зеленського воно також вже формується, оскільки члени американського уряду мали можливість поспілкуватися з новоспеченим політиком.

"Якщо Зеленський буде переможцем і стане президентом, Вашингтон готовий із ним співпрацювати і підтримувати Україну", – запевнив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер також заявив, що США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе в другому турі виборів.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
США
Тег
Выборы 2019
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