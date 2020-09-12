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Ми готові і не боїмося, – Зеленський про масштабні військові навчання РФ біля кордонів України

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Політика
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  • Питання про навчання Росії "Кавказ 2020" було детально вивчене в Генштабі та Міністерстві оборони

  • РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових, сотні танків і літаків

  • За словами Володимира Зеленського, Україна до таких навчань готова

Ми готові і не боїмося, – Зеленський про масштабні військові навчання РФ біля кордонів України

Україна не боїться масштабних військових навчань Росії "Кавказ-2020" під час яких РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових, сотні танків, літаків та іншої техніки.

Про це на брифінгу в Одесі заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, це питання було "детально та глибоко" вивчене.

"Це питання (масштабних російських навчань біля кордонів України, – Ред.) детально й глибоко вивчено в Генштабі, причому спільно з керівництвом Міноборони, була залучена до обговорення уся наша розвідка", – зазначив Зеленський.

"Ми нічого не боїмося, ми готові", – наголосив президент.

Зазначимо, активна фаза навчань "Кавказ 2020" запланована з 15 по 26 вересня. За даними Міноборони РФ, в них візьмуть участь військові контингенти з Білорусі, М'янми, Ірану і Пакистану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк назвав нові загрози з боку Росії. Так, на його думку, під прикриттям навчань "Кавказ-2020" російські війська можуть зробити марш-кидок углиб Херсонської області.

Таким чином Москва може спробувати вирішити питання з водопостачанням окупованого нею Криму.

Подібний сценарій розвитку подій описали раніше і колишній представник президента України в Криму Борис Бабин, а також екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес.

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