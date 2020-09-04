Ми готові до найжорсткіших ударів, – Кулеба про ситуацію в Білорусі

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-які дії щодо ситуації в Білорусі мають бути розрахованими та ефективними.

Глава відомства Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня запевнив, що Київ готовий до найжорсткіших ударів.

"На кожну дію Білорусі ми будемо відповідати симетрично, якщо вони будуть діяти недружньо щодо нас. У нас є чітка політика, я перебуваю в постійному контакті з нашими партнерами, щоб робити ті кроки, які дійсно завдадуть максимальний удар по тих, хто діє всупереч інтересам України", – пояснив міністр.

Кулеба також розповів про переговори в ЄС і США щодо санкцій проти білоруських політиків.

"Я розмовляю з європейськими партнерами, говорив зі США, зі своїм німецьким колегою. Повірте мені, ми все розуміємо, що відбувається, і плануємо свої дії, щоб вони були ефективними, а не просто гаслами", – зазначив глава МЗС.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Європейський Союз не має наміру вводити санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. За таку позицію виступила Німеччина, яку підтримали Франція і Італія.

До цього ЗМІ повідомляли, що введення санкцій проти Білорусі розглядають в США, Канаді та Великобританії.