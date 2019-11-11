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11 листопада • оновлено в 23:23
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"Ми дали українцям зброю": Росію розлютили слова Помпео про війну на Донбасі

1.2т
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США надають Україні оборонне озброєння для боротьби з Росією.

З такою заявою виступив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю WCSC. За його словами, Вашингтон хоче переконатися, що Кремль не зможе "заподіяти страждань" українському народові.

"Попередня адміністрація вирішила надати ковдри. Ми дали українцям справжню зброю, щоб вони могли боротися з росіянами", – сказав Помпео.

Він додав, що пишається політикою адміністрації Дональда Трампа щодо України.

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Заява Помпео розлютила росіян. Так, член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич звинуватив США у провокації конфлікту на Донбасі.

"Поставляючи зброю Україні, США переслідували виключно свої інтереси. Їм конче була потрібна пожежа в центрі Європи, в безпосередній близькості від кордонів з Росією", – заявив він.

Майк Помпео

Майк Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США виник скандал довкола надання військової допомоги Україні. Але пізніше в Міноборони пояснили інцидент.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Майк Помпео
Місце
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
США поставят вооружение Украине, когда Путин даст *добро*! Я помню, как продали джавелины Укранне.... И где они? И где перемога?
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