"Ми дали українцям зброю": Росію розлютили слова Помпео про війну на Донбасі

США надають Україні оборонне озброєння для боротьби з Росією.

З такою заявою виступив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю WCSC. За його словами, Вашингтон хоче переконатися, що Кремль не зможе "заподіяти страждань" українському народові.

"Попередня адміністрація вирішила надати ковдри. Ми дали українцям справжню зброю, щоб вони могли боротися з росіянами", – сказав Помпео.

Він додав, що пишається політикою адміністрації Дональда Трампа щодо України.

Новини Держдеп розблокував допомогу Україні без дозволу Трампа

Заява Помпео розлютила росіян. Так, член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич звинуватив США у провокації конфлікту на Донбасі.

"Поставляючи зброю Україні, США переслідували виключно свої інтереси. Їм конче була потрібна пожежа в центрі Європи, в безпосередній близькості від кордонів з Росією", – заявив він.

Майк Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США виник скандал довкола надання військової допомоги Україні. Але пізніше в Міноборони пояснили інцидент.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся