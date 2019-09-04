"Ми братні народи": Собчак в Україні зробила гучну заяву про Крим

Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак назвала українців і росіян братніми народами, але при цьому визнала незаконну анексію Криму.

В інтерв'ю радіо НВ Собчак заявила, що повернення Криму Україні в нинішніх політичних реаліях в РФ зараз є неможливим.

"Ми братні народи, потрібно пережити те, що вже наробили і постаратися знайти якось позитивний вихід, крім як "віддайте Крим". Цей вихід зараз неможливий, але він був би найправильнішим", – заявила Собчак.

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Відповідаючи на питання про те, кому належить Крим, Собчак відповіла "Росія порушила міжнародні домовленості, ця територія повинна бути повернута Україні".

При цьому вона заявила, що на півострові має бути проведений референдум із цього питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про анексію Криму, звинувативши в цьому свого попередника Барака Обаму.

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