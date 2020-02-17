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17 лютого • оновлено в 17:49
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"Мета Путіна – захоплення України": Портников застеріг Зеленського від поступок Кремлю

2.2т
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Президент України Володимир Зеленський не повинен прагнути йти на поступки Москві заради чергової "нормандської зустрічі". Адже російський лідер Володимир Путін намагається витягти з цієї ситуації максимальну кількість приводів для шантажу.

Про це українське керівництво попередив журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Еспресо". Він наголосив, що в Москві зараз перейшли до тієї самої тактики, яку застосовували перед проведенням саміту в Парижі. Це підтверджує заява заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка про те, що для проведення нової зустрічі в "нормандському форматі" необхідно побачити результати попередніх домовленостей.

"Тоді Володимир Путін вимагав "домовитися перед домовленостями" – і Москва фактично блокувала проведення саміту і відкладала його до моменту, поки Володимир Путін не повірив, що Володимир Зеленський не піде на значні поступки. Так, цих значних поступок на самому саміті домогтися не вдалося. Однак тепер у Москві, по суті, знову намагаються схилити до тих самих поступок українського президента", – застеріг Портников.

"Головна проблема відсутності прогресу у виконанні Мінських домовленостей, на думку Грушка, – "відсутність будь-якої готовності Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом". Це зовсім не те, про що домовлялися у Парижі. Але зате те, до чого Путін намагається схилити українських президентів – спочатку Порошенка, а тепер Зеленського – з першого дня окупації Донбасу. Розмовляти з найманцями! Визнати, що Росія – не окупант, а посередник! Це одне з найважливіших завдань Путіна. І зараз Москва переконуватиме Зеленського, що без такого "діалогу" новий саміт взагалі не відбудеться", – додав він, пояснюючи логіку дій "верхівки" країни-агресорки.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Однак виконання всіх інших домовленостей здебільшого залежить від Кремля, нагадав Портников. Він наголосив, що Москва не зацікавлена у припиненні вогню на Донбасі. Адже якби була зацікавлена, то обстріли української території давно вже припинилися б без усіляких домовленостей у Парижі.

Точно так само у Кремлі не поспішають із новим розведенням військ, блокують розширення мандату місії ОБСЄ, а також дають або не дають добро на черговий обмін полоненими, який завжди узгоджується Путіним.

"Що справді залежить від Києва – так це імплементація "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, переконаний журналіст. Але зараз Зеленський, вважає він, навіть якби і хотів, не зможе прискорити вирішення цього питання. Адже, по-перше, український парламент "заблокований" земельним законом, а, по-друге, є висока ймовірність того, що в парламенті просто не знайдеться необхідної кількості голосів для імплементації скандальної формули.

"Все це означає, що у Путіна – простір для шантажу. І він може схиляти Зеленського до нових і нових поступок – поки український президент не зрозуміє, що його російський колега не збирається припиняти війну і повертати Донбас і Крим. Що мета Путіна – захоплення України, а не компроміс із Зеленським. І для того, щоб розмовляти з Путіним на рівних, цю просту істину треба для початку просто усвідомити", – зробив висновок Портников.

За його словами, саме це і стане першим кроком Зеленського до власного політичного "одужання".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Комментарии на сайте не модерированы
Ицык Лечица
Ицык Лечица
Не призываю, а мечтаю: "захват Украины" - быстрее бы уже! После 28 лет под пpoдaжнoй бaндuтcко-жuдoвcкoй влacтью в Укpauне только одна мечта - хоть бы нас уже хоть Пиночет, хоть Мао Цзэдун, хоть кто-то нормальный бы захватил...
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Ukraine The
Ukraine The
Ну вот зачем Путину захватывать престарелого тридвараса Портяныча и ещё миллионы ему подобных свидов?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сколько раз говорено - не нужна никому ваша нищая укроиня. Вам не надо вступать в НАТО. Вас надёжно охраняют: госдолг в 80 миллиардов, угробленная промышленность и трухлявая инфраструктура, тyпoe и злобное население, больше всего на свете любящее халяву.
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