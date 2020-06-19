Местные выборы – под вопросом

Сергій Дубенко Політика 12:15, 19.06.2020 Оновлено: 12:16, 19.06.2020

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ ПОД ВОПРОСОМ

... по крайней мере именно такой сценарий сейчас рассматривается в ОП в связи с обвалом рейтинга СН в регионах и по стране в целом.

План прост.

До конца июля ВР должна принять решение о проведении выборов (дата, бюджет, округа, прочие формальности). Что странно, но ожидаемо совпадает со сроками продления карантина.

Одновременно до конца июля рисуются цифры роста заболеваний по стране (это совершенно несложно, достаточно лишь сделать больше тестов).

По зомбоящику показывают страшную картину болезней депутатов, известных артистов и спортсменов, детей и жён чиновников.

Во всем обвиняются региональные и местные власти. Вводится ужесточение карантина и отменяются выборы.

Окончательное принятие решение по данному кейсу – за Зеленским.

Как считаете, какое решение будет принято?

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