Мешканців Дніпра знову залишили без аеропорту

Будівництво аеропорту в Дніпрі знову відкладається на невизначений термін. Через поширення коронавірусної інфекції в Україні, уряд Зеленського переглянув деякі витрати.

Зокрема, рядок про проєктування та будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" просто був викреслений із держбюджету. А жителі обласного центру, мільйонного міста, змушені продовжувати користуватися "повітряними воротами" сусідніх Запоріжжя та Харкова.

Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що таке рішення київських чиновників не тільки позбавило місто довгоочікуваного аеропорту, але й у підсумку скоротило робочі місця.

"Напевно, мені б слід було звернути увагу високих товаришів, що не варто згортати інфраструктурні проєкти навіть під час кризи, хоча б тому, що будь-які будівництва – це робочі місця, індустрія, локомотиви економіки. Що, навпаки, потрібно накачувати економіку грошима. Або, наприклад, вказати на те, що нещасний мільярд гривень на аеропорт можна взяти в тому ж Дорожньому фонді, де цих мільярдів цілих 70", – написав Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв жителям Дніпра побудувати аеропорт, запевнивши, що уряд розуміє, яке важливе значення для міста-мільйонника він має.

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