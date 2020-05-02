Меру Черкас погрожувала "людина Зеленського": в ОПУ висловилися

Тимур Григоренко Політика 11:59, 2.05.2020 Оновлено: 17:54, 2.05.2020

Мер Черкас Анатолій Бондаренко опублікував листування нібито з першим заступником глави ОПУ Сергієм Трофімовим, у якому останній йому погрожував.

Бондаренко виклав у Facebook фото листування, на якому користувач "Сергій Трофімов" попереджає мера про наслідки.

"Наступного разу будуть не привіти, а дії. Я вас востаннє попереджаю і раджу заспокоїти свої таланти. Це не погрози, а останнє попередження. Ми ніколи не погрожуємо, ми діємо. Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте", – писав нібито Трофімов.

Бондаренко і Трофімов

Бондаренко в соцмережі так прокоментував: "Моя відповідь: Ви забули, в якій країні живете".

Листування
Facebook Анатолій Бондаренко

Пізніше у пресслужбі ОПУ заявили, що Трофімов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.

"Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки. Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень", – йдеться у повідомленні.

Пізніше сам Трофімов прокоментував інцидент, назвавши опубліковане мером Черкас листування "повним фейком".

"Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото – не мій телефон, мій месенджер виглядає не так. Там навіть моє фото явно взяте з інтернету. Але мене турбує, що подібні фейкові новини так швидко і легко розходяться у ЗМІ. Без будь-якого аналізу, перевірки фактів і з'ясування їхньої правдивості", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за рішення достроково пом'якшити карантин.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Мародерство на горе, или Куда Тимошенко дел деньги олигархов

Будуть заробляти і красти! Депутат розкрив, кому вигідне пом'якшення карантину в Черкасах

Сюмар пояснила, навіщо "Квартал 95" витісняє український контент

Тищенко пообіцяв, що "Велюр" заплатить штраф і назвав умову

Індульгенція Кабміну чи турборежим? У скандалі з "Епіцентром" сплив показовий нюанс