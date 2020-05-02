Мер Черкас Анатолій Бондаренко опублікував листування нібито з першим заступником глави ОПУ Сергієм Трофімовим, у якому останній йому погрожував.

Бондаренко виклав у Facebook фото листування, на якому користувач "Сергій Трофімов" попереджає мера про наслідки.

"Наступного разу будуть не привіти, а дії. Я вас востаннє попереджаю і раджу заспокоїти свої таланти. Це не погрози, а останнє попередження. Ми ніколи не погрожуємо, ми діємо. Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте", – писав нібито Трофімов.

Бондаренко і Трофімов

Бондаренко в соцмережі так прокоментував: "Моя відповідь: Ви забули, в якій країні живете".

Листування Facebook Анатолій Бондаренко

Пізніше у пресслужбі ОПУ заявили, що Трофімов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.

"Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки. Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень", – йдеться у повідомленні.

Пізніше сам Трофімов прокоментував інцидент, назвавши опубліковане мером Черкас листування "повним фейком".

"Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото – не мій телефон, мій месенджер виглядає не так. Там навіть моє фото явно взяте з інтернету. Але мене турбує, що подібні фейкові новини так швидко і легко розходяться у ЗМІ. Без будь-якого аналізу, перевірки фактів і з'ясування їхньої правдивості", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за рішення достроково пом'якшити карантин.

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