Мером Кривого Рогу став кандидат від ОПЗЖ Павлов – ЦВК

У другому турі виборів мера Кривого Рогу перемогу здобув кандидат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Костянтин Павлов.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії України у Facebook. Зазначається, що, за даними територіальної виборчої комісії, Павлов обігнав свого опонента Дмитра Шевчика від "Слуги народу", здобувши 56,96% голосів виборців (97 591 голос).

Павлов – уродженець Кривого Рогу, був народним депутатом України 7-го та 8-го скликань, входив до фракції "Опозиційний блок".

Показово, що 18 січня 2018 року політик був одним із 36 парламентарів, котрі проголосували проти закону про визнання українського суверенітету над тимчасово окупованими Росією територіями Донецької та Луганської областей.

Крім того, Павлов є у списку 59 нардепів-підписантів подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував відповідальність за недостовірне декларування.

Після першого туру виборів очолював трійку лідерів Юрій Вілкул (Блок Вілкула "Українська перспектива"), який керував містом протягом десятьох років, – 44,96% голосів. Друге місце посідав кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик (25,94%). А Костянтин Павлов був на третій позиції (9,15%).

Однак 17 листопада Вілкул зняв свою кандидатуру з другого туру виборів, пояснивши своє рішення проблемами зі здоров'ям.

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