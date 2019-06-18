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Меркель затремтіла поруч із Зеленським: момент потрапив на відео

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Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, ймовірно, стало зле під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Інцидент трапився, коли в спекотну погоду вони стояли біля офісу Меркель, а військовий оркестр грав національні гімни (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

На кадрах канцлер склала руки перед собою, коли почав грати німецький гімн, і не могла втримати своє тіло — її почало трясти. Вона спробувала вгамувати тремтіння, активно змінюючи положення рук.

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Зеленський і Меркель

Зеленський і Меркель

Скріншот відео

Пізніше Меркель пояснила хворобливий стан перед зустріччю із Зеленським зневодненням.

"Я випила декілька пляшок води, відчуваю себе добре", — зазначила вона на підсумковій прес-конференції, відповідаючи на питання журналіста про самопочуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський прибув до Німеччини з одноденним візитом на першу офіційну зустріч із Меркель.

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Особи
Ангела МеркельВолодимир Зеленський
Місце
Німеччина
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
От перегара Порошенко люди падали, от Зеленского трясти начинает.
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Бондарев Александр
Бондарев Александр
Ну ничего особенного.Она,как и многие женщины,просто очарованна ЗЕ.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Бондарев Александр, Оргазм? Что там ЗЕ вылизывал у неё?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Зеля переплюнул Пецю! От Пеци солдаты почётого караула падали, а тут саму Меркель заколбасило! Зловещий знак для Украины, не иначе...
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