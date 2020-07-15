Меркель зателефонувала Путіну, щоб обговорити Донбас

Борис Бондар Політика 16:08, 15.07.2020 Оновлено: 16:31, 15.07.2020

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила 16 липня з президентом Росії Володимиром Путіним виконання Мінських угод і ситуацію на Близькому сході.

Про це повідомили на сайті уряду Німеччини. Меркель зателефонувала Путіну з власної ініціативи.

"У центрі уваги обговорення було виконання Мінських угод про мирне вирішення конфлікту на сході України. Співрозмовники також обговорили питання ембарго на поставки зброї стосовно Ірану і ситуацію в Лівії ", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня відбулася телефонна розмова між канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Вони детально обговорили проблематику врегулювання конфлікту в Україні

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